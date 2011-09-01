У Києві покажуть ретроспективу фільмів Юрія Іллєнка

З 15 по 21 вересня 2011 року в столичному кінотеатрі Київ пройде ретроспектива фільмів відомого українського кінорежисера Юрія Іллєнка.

Програма Тижня кіно Юрія Іллєнка відкриється показом нової версії відомої стрічки Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія суттєво відрізняється від старого фільму, представленого у 2002 році на Берлінському кінофестивалі, вона була створена Юрієм Іллєнком незадовго до його смерті.

Серед змін - наявність багатоканального звуку, скорочення хронометражу (приблизно на 10 хвилин) і поява закадрового коментаря автора, який розповідає як про історичний контекст подій фільму, так і, певною мірою, про історію створення й подальшу долю, власне, самої стрічки, повідомили Корреспондент.net організатори Тижня кіно Юрія Іллєнка.

Нову версію фільму Молитва за гетьмана Мазепу представить Народна артистка України, дружина кінорежисера Людмила Єфименко, Пилип і Андрій Іллєнки, кінорежисер Михайло Іллєнко, а також виконавці ролей і друзі автора фільму. Стрічку можна буде подивитися також і в інші дні протягом усього фестивалю.

Крім того, до програми ретроспективних показів входять ще 7 фільмів Юрія Іллєнка, які сам автор вважав найвищими своїми досягненнями у кінематографі, а саме: Тіні забутих предків, Криниця для спраглих, Вечір напередодні Івана Купала, Білий птах з чорною ознакою, Лісова пісня. Мавка, Легенда про княгиню Ольгу і Лебедине озеро. Зона.

Всі ці фільми були відновлені цифровим способом у рамках державної програми відновлення та збереження кінематографічної спадщини Юрія Іллєнка, отже, глядачі зможуть подивитися картини у якісних копіях, не доступних широкому загалу раніше, повідомляють організатори показів.

Слід зазначити, що Тиждень кіно Юрія Іллєнка пройде у Києві вдруге. Вперше це відбувалося у жовтні 2010 року. На прохання глядачів, які не змогли потрапити на покази минулого року, було вирішено провести показ фільмів Іллєнка ще раз.

Нагадаємо, що український кінорежисер і політичний діяч Юрій Іллєнко помер 15 червня 2010 року у віці 74 років. Тривалий час він хворів на рак. Останні роки Юрій Іллєнко жив на дачі в селі Прохорівка недалеко від Канева. Там, за бажанням режисера, його й поховали.



Корреспондент.net

