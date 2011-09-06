Анна Марія Йопек в Україні виступить у складі власного квінтету

14 вересня 2011 о 20:00 в Києві у Великому залі Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Консерваторія) в рамках серії «Музика справжнього смаку» відбудеться концерт знаменитої польської джазової і поп-співачки Анни Марії Йопек (Anna Maria Jopek).

Окрім столиці, співачка виступить перед українською публікою 16 вересня в Коктебелі (в рамках фестивалю Koktebel Jazz Festival) і 18 вересня в Одесі (концерт відбудеться в Одеському російському драматичному театрі).

Анна Марія Йопек народилася у Варшаві. Тут же в Академії музики ім. Фредеріка Шопена отримала класичну музичну освіту по класу фортепіано. Пізніше навчалася на джазовому відділенні у Манхеттенській школі музики в Нью-Йорку. З тих пір Анна Марія більше не виконує фортепіанні концерти Моцарта, а місце її улюбленого Равеля міцно зайняв Кіт Джарретт.

Анна Марія Йопек – мультижанрова виконавиця. Її творчість знаходиться на перетині музичних стилів – джазу, польського фольклору і поп-музики. Саме з цієї причини творчість співачки приваблює шанувальників дуже різної музики. У рідній Польщі багато хто знає її як учасницю пісенного конкурсу Євробачення в 1997 році. Шанувальники джазової музики знайомі з творчістю Анни Марії завдяки співпраці з польськими та американськими джазовими зірками, серед яких Томаш Станько, Лєшек Можджер, Торд Густавсен, Джо Ловано, Бренфорд Марсаліс, Крісчен МакБрайд, Боббі МакФеррін, Рішар Бона та багато інших. З легендарним гітаристом, володарем 17-ти премій Grammy Петом Метіні Анна Марія записала спільний альбом «Upojenie». Цей диск, випущений в Польщі в 2002 році, став золотим практично одразу після видання. У 2008 році відбувся міжнародний реліз спільної роботи Пета і Анни Марії на лейблі Nonesuch. Знаменитий гітарист так говорить про творчість Йопек: «Вже перші тридцять секунд співу Анни Марії стали найкращою музикою, яку я чув останнім часом».

У дискографії Анни Марії Йопек більше 10-ти альбомів, перший з яких вийшов в 1997 році. Багато з цих дисків ставали золотими та платиновими на батьківщині співачки. У 1994 році на конкурсі у Вітебську польська співачка отримала спеціальний приз від Мішеля Леграна. Все це дозволяє говорити про Анну Марію Йопек як про одну з найвідоміших сучасних польських співачок.

Восени 2011 року виконавиця планує випустити одразу три нові альбоми. Це буде диск «Haiku», записаний з японськими музикантами, зокрема, зі знаменитим піаністом Макото Озоне. А також альбом «Sobremesa», участь у записі якого взяли музиканти з Португалії, Бразилії і колишніх португальських колоній в Африці, і альбом «Polanna» - студійна версія проекту «Polka», в якому польська фольклорна та класична музика осмислювалася Анною Марією Йопек разом з володарями Grammy Гілом Голдстіном і Гонсало Рубалькабою.

В Україні Анна Марія Йопек виступить у складі власного квінтету, до складу якого входить гітарист Марек Напьорковський (Marek Napiórkowski), басист Роберт Кубішин (Robert Kubiszyn), перкусіоніст Павел Добровольський (Paweł Dobrowolski), флейтист і клавішник Пьотр Назарук (Piotr Nazaruk).

Вартість квитків на концерт в Києві – від 100 до 300 грн.

Ведучий концерту – Олексій Коган.

Замовити квитки на київський концерт можна за телефоном 095 111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua

Організатори концерту:

Продюсерський центр «Jazz in Kiev», Польський Інститут у Києві.