У «Парку Київська Русь» відбудуться княжі потіхи

У «Парку Київська Русь» 26-27 листопада відбудуться княжі потіхи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Парку.

«Що може бути краще, ніж провести осінь у казковому старовинному місті?! Хороводи навколо вогнища, князівські полювання, кінний турнір і квест - завдяки спеціальній розважально-театралізованої програмі гості Парку не тільки зігріються, але і добре повеселяться», - розповів режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

На відвідувачів чекають унікальні середньовічні розваги: бої на пеньках, трюкова стрільба з лука, перегонки на середньовічних тачках і символічне перетягування канату дружби. Для дітей аніматори Парку підготували цікаву рухливу програму з іграми та забавами. Також гості зможуть відвідати майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок і з володіння середньовічною зброєю.

Парк відкривається для гостей з 10.00 ранку.

Театралізована вистава театру "Парку Київська Русь" розпочнеться: в суботу та неділю о 12.00 і завершиться о 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-класи працюють в Парку з 10.00 до 17.00 (субота, неділя).

Відправлення маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка знаходиться біля супермаркету "Фуршет").

Інтервал руху у "Парк Київська Русь": 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Офіційний партнер заходу – Всеукраїнський Банк Розвитку.

