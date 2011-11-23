Лорак та Подкопаєва ніколи не ділили чоловіків

Відома спортсменка і відома співачка разом проводять увесь вільний час, і не уявляють як може бути інакше.

Лілія Подкопаєва зізнається - про дружбу з Ані Лорак вона навіть не мріяла. Уперше побачила її по телевізору 16 років тому. Потім навіть познайомилася з Лорак на одному з концертів, але стати з нею хоча би приятелькою так і не змогла.

Згодом Лілія дізналася, що ходить до того самого косметолога, що й відома співачка. Наважилась і попросила номер телефону.

Відтоді вони нерозлучні. Кароліна в Лілі була дружкою на весіллі, потім стала хрещеною її доньки, яку Подкопаєва назвала саме на честь своєї зіркової подруги.

"Кароліна досить закрита людина. Вона сама це каже, що не так легко впускає у своє життя сторонніх, нових людей ... Дуже багато що залежить напевно ще від того, що по суті нам нічого ділити", - зізнається спортсменка.

Подкопаєва зізнається, їхня дружба перевірена не лише часом, а й випробуваннями. Так, два роки тому, коли вона розлучилася з Тимофієм Нагорним, Лорак єдина, хто не діставав її запитаннями.

Тепер Подкопаєва підтримує саму Лорак. Співачка близько до серця спримає чутки про зради чоловіка і їхнє можливе розлучення. Називає все це брехнею і коментувати цього не хоче.

"Вони один одного дуже сильно люблять. Знаєте, нічого я такого не побачила і не помітила, щоб вона була чимось засмучена або Мурат. Ні. Все чудово. Все добре", - переконана Подкопаєва.

Нещодавно Кароліна і Мурат справили входини в новІй квартирі. Підкопаєва каже, родина її подруги дуже міцна. І Мурата обожнюють навіть її діти, особливо маленька Кароліна.

Наразі Подкопаєва чекає на хрестини доньки найкращої подруги. І точно знає - навдовзі їхня родина стане ще більшою, і ще зірковішою.

ТСН