Кардинал Гузар: дух Помаранчевої революції живий

Блаженніший кардинал Любомир (ГУЗАР) переконаний, що дух Помаранчевої революції не загинув, і закликає українців «перетворити цей дух на чин».

Про це він пише у своїй авторській колонці на сайті «Українська правда».

Блаженніший Любомир нагадує, якою була ця революція: «на центральній площі Києва зібралося кількасот тисяч людей, говорили навіть, що мільйон; жителі столиці гостинно приймали до свого житла цілком незнайомих людей; не пролилося жодної краплі крові, не було розбито жодної вітрини, зібрані люди інакодумаючих вітали не кулаками, а квітами!».

«Чому ми забули про нашу Помаранчеву революцію?, - запитує Кардинал Любомир. - Минуло декілька років і питаємо себе: чужинці з різних кінців світу захоплювалися нашою Помаранчевою революцією, а чому ж ми про неї забули?!».

«Країна в напруженні. З уст самого Президента пролунала осторога про можливі збройні сутички. Що сталося? Може, ми не зрозуміли тої революції? Чи, може, нам потрібна кривава революція, на кшталт Французької чи Жовтневої? Не думаю, що хтось у нашому народі бажав чи ще сьогодні бажає пролиття крові. Не думаю, що ми не зрозуміли… Підозрюю, що дехто просто не хотів зрозуміти, намагаючись обернути її на політичне видовище- вважає Блаженніший Любомир.

Кардинал переконаний, що, можливо, зараз найкращий час зрозуміти, «чому після такої славної «революції» ми є там, де були». «Найвищий час нам усім навчитися, що треба любити конкретних громадян і що в нашій країні повинні запанувати правда та справедливість. Лише тоді світ визнає нас як зрілий народ, а ми заживемо не тільки в самостійній і незалежній державі, але також у щасливій країні», – вважає він.

Подія, відома під назвою «Помаранчева революція», минула, однак, переконаний Блаженніший Любомир, її дух не загинув. «Тому ми всі – від найстаршого до найменшого − повинні перетворити цей дух на чин. Як це зробити? Поважати кожного співвітчизника, говорити правду, віддавати кожному те, що йому належить...», – зауважив Кардинал Любомир ГУЗАР.