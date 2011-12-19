Ліна Костенко перемогла у Facebook

19 грудня оголосили результати “народного” рейтингу кращих українських книжок 2011 року, що проводився у Facebook і мав назву “Читають всі”. Перемогла Ліна Костенко із “Записками українського самашедшого”, а на друге місце інтернет-користувачі несподівано вивели Анну Герман і її “Червону Атлантиду”.

Список книжок для участі в рейтингу наполовину сформували організатори (Сергій Руденко, Антон Санченко, Ірина Славінська), а наполовину — користувачі інтернету. У голосуванні взяли участь 7184 осіб. Десятку кращих книжок можна побачити на сайті “Буквоїд” - Проведення рейтингу позначилося міні-скандалом. У своєму блозі Ірина Славінська розповіла, що за книжку Анни Герман дещо неочікувано голосують мешканці білоруського міста Бобруйськ, російського Новгорода і Тули тощо. Це викликало підозри у спробі “накруток”, а сама Герман на знак протесту відмовилася брати участь в іншому конкурсі, “Книжка року ВВС”, де Славінська є одним із членів журі.