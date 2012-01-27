У «Парку Київська Русь» - «Зимова загадка»

Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» відкритий для відвідувачів навіть у зимку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парку, цей період має назву «Зимова загадка».

Всіх охочих запрошують поринути у чарівну зимову романтику середньовічного міста. Парк гостинно відкриває ворота щодня о 10-й годині і працює до 17-ї години. Відвідувачі Парку можуть прогулятися зимовим середньовічним містом, подихати кристально чистим повітрям, помилуватися засніженими оборонними спорудами міста, відчути дух Стародавнього Києва.

За попередньою домовленістю можна також замовити екскурсію, фотосесію в середньовічних костюмах, повправлятися у влучності в середньовічному тирі чи вирушити на кінну прогулянку засніженими вуличками парку.

Детельніша інформація - на сайті Парку