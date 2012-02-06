Жерар Депардьє таки зіграє Домініка Стросс-Кана

Знаменитий актор Жерар Депардьє все-таки зіграє екс-главу Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана у фільмі про секс-скандал, який привів до відставки французького чиновника.

Про початок роботи над стрічкою в інтерв`ю французькій газеті розповів американський кінорежисер Абель Феррара. За його словами, дружину Стросс-Кана Анн Синклер зіграє актриса Ізабель Аджані.

Як говорить режисер, зйомки відбуватимуться в Нью-Йорку, Вашингтоні та Парижі. "У всіх владних палацах. Це фільм про багатих і наділених владою", – розповів Феррара.

Чутки про підготовку такого фільму ходили вже давно, і тепер режисер підтвердив, що починає роботу в червні – не дивлячись на сумніви в успіху проекту з боку його продюсерської контори Wildbunch.

"Режисер – я. Ніхто не може мені заборонити говорити про цей фільм", – заявив Феррара.

Він розповів, що познайомився з 63-річним Депардьє під час кінофестивалю у французькому Довілле й зрозумів, що цей актор володіє всіма якостями, про які тільки може мріяти будь-який режисер.

Феррара відомий в основному як автор фільмів, що розповідають про темну сторону життя. У числі його картин – "Поганий лейтенант", де Харві Кейтель знявся в ролі нью-йоркського поліцейського, який страждає наркоманією та ігровою залежністю.

Нагадаємо, у травні минулого року Домінік Стросс-Кан подав у відставку з посади галви МВФ через екс-скандал, у ході якого американська прокуратура звинуватила його в зґвалтуванні готельної покоївки.

Пізніше всі звинувачення були зняті, проте ця історія поклала кінець намірам Стросс-Кана балотуватися на посаду президента Франції. До скандалу його вважали одним з найбільш вірогідних претендентів на висунення від французької Соціалістичної партії.

Подробиці