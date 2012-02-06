Картина Сезанна встановила новий рекорд у мистецтві

Королівська сім`я Катару придбала картину французького художника-постімпрессіоніста Поля Сезанна "Гравці в карти" за більш ніж 250 мільйонів доларів. Полотно стало найдорожчим предметом мистецтва в світі. Про це повідомляє американський журнал Vanity Fair.

Попередній рекорд встановила робота знаменитого американського абстракціоніста Джексона Поллока "Номер 5, 1948", яка була продана на аукціоні "Сотбіс" у 2006 році за 140 мільйонів доларів.

Написана в 1895 році картина Сезанна є, імовірно, останньою в серії з п’яти полотен майстра під назвою "Гравці в карти". Інші чотири полотна знаходяться в музеї Метрополітен у Нью-Йорку, музеї д`Орсе (Париж), галереї Курто (Лондон) і фонді Барнса (Філадельфія).

Подробиці операції тримаються в таємниці, проте відомо, що вона була поміщена в 2011 році. За даними видання, власник картини, грецький транспортний магнат Георг Ембрікос, незадовго до своєї смерті взимку минулого року ухвалив рішення її продати. Провідні дилери пропонували за полотно до 220 мільйонів доларів, проте влада Катару без зусиль перебила цю ставку, запропонувавши не менше чверті мільярда доларів.

Як відзначає Vanity Fair, покупка картини за рекордну суму відповідає амбітним планам влади багатого нафтою і газом Катару з перетворення країни на культурний центр світового значення. У 2006 році в Досі був відкритий Музей ісламського мистецтва, в 2010 році – Арабський музей сучасного мистецтва. До 2014 року під керівництвом провідного французького архітектора Жана Нувеля планується завершити реконструкцію будівлі Національного музею Катару.

Подробиці