У Львові у вхідній брамі на площі Ринок, 5 знайшли альфрейні розписи

На площі Ринок, 5 у Львові у вхідній брамі під шаром штукатурки знайдено альфрейні розписи кількох будівельних періодів.

Про це повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

«Зараз ведуться роботи з дослідження розписів під керівництвом німецького реставратора Кріса Юнгганса», - зазначила Лілія Онищенко.

Нагадаємо, на пл. Ринок, 5 у співпраці з GIZ були відреставровані дерев’яні сходи, влітку минулого року було проведено дослідження стінопису на сходовій клітці, а в кінці минулого року - частково реставраційні роботи.

«Українські фахівці під керівництвом німецького експерта з реставрації стінопису п. Урліха Тюмлера детально обстежили стіни та виявили розписи, що були зроблені на початку ХХ ст. Спеціалісти встановили три різних види орнаментів у стилі сецесії, що оздоблювали сходову клітку вздовж всіх сходів, а також ліхтар, який з’явився над сходовою кліткою під час добудови четвертого поверху вкінці 19 – на початку 20 ст. Наприкінці 2011 року розпочато роботи з відновлення історичного вигляду стін довкола сходів. В ході робіт також законсервовано декілька елементів первісного оригінального орнаменту, які збереглися в хорошому стані», - зазначили у GIZ.

Дар’я Бура