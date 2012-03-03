У столиці з'явився інтерактивний музей науки (фото)

У Києві почала роботу перша в Україні "Галерея цікавих наук "Магніт", створена як музей для вивчення законів науки і явищ навколишнього світу в інтерактивній формі.

У Києві почала роботу перша в Україні "Галерея цікавих наук "Магніт", створена як музей для вивчення законів науки і явищ навколишнього світу в інтерактивній формі, про це пише Українська правда. Життя.

Усі експонати музею можна й потрібно торкати руками, самостійно проводячи експерименти, повідомляє прес-служба музею.

Для кожного відвідувача проведуть екскурсію, розкажуть про кожен експонат і фізичні закони, які наочно демонструє даний експонат.

"Після екскурсії відвідувачі, без обмеження за часом, можуть проводити свої експерименти з нашими експонатами. Кожний експонат має докладний опис", йдеться в повідомленні.

У музеї працює кілька напрямків:

1. Механіка – розповідає про закони притягання, силу тертя, про маятники, потенційну й кінетичну енергії. Відвідувачі мають можливість посидіти на стільці зі цвяхами, "однієї лівою" підняти 75 кг і самим намалювати "фігури Ліссажу".

2. Оптика – відкриє відвідувачам світ простих оптичних приладів та ілюзій. Діти і дорослі можуть побачити як звичайне світло перетворюється у веселку і як за допомогою дзеркал створюються фокуси, а також різні оптичні ілюзії.

3. Електрика – пояснить, звідки з`являється електричний струм, що необхідно для того, щоб загорілася лампочка. Відвідувачі зможуть доторкнутися до електричного поля і пропустити через себе напругу 350 тисяч вольтів.

Знаходиться дивовижний музей на Осокорках, на вулиці Урлівській, 11A. Вхід 50 гривень.

Як відомо, у світі інтерактивні музеї існують вже більше 20 років.

Основи таких музеїв були закладені ще Яковом Перельманом у "Будинку цікавої науки" у Ленінграді, який припинив своє існування під час другої світової війни.

Своє основне продовження музеї науки одержали в багатьох країнах, але вже в кінці 20 століття. Найбільш відомі з них: Музей "Блумфілд" (Єрусалим, Ізраїль), Науковий центр NEMO (Амстердам, Голландія), Місто науки й техніки (Париж, Франція), Лондонський музей науки (Лондон, Англія), Музей "Еврика" (Вантаа, Фінляндія), Музей науки (Осака, Японія й Валенсія, Іспанія), Exploratorium (Сан-Франциско, США), Берлінський, Мюнхенський і Віденський політехнічні музеї.