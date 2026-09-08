Переговори посланців Трампа у Москві і Києві не стали проривом, - Le Monde

Головними темами стали допомога Україні напередодні зими, гарантії безпеки та територіальні вимоги Росії.

Американські посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня прибули до Києва після більш ніж трьох годин переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Як пише Le Monde, їхній приїзд став важливою подією для переговорного процесу, адже від початку спроб Вашингтона домогтися припинення війни у лютому 2025 року Віткофф і Кушнер переважно проводили зустрічі з російською стороною. Віткофф зазначив, що вже восьмий раз відвідав Москву.

У Києві американські представники зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, українськими переговірниками та представниками європейських держав. Однак після кількох годин переговорів жодного дипломатичного прориву оголошено не було.

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Віткофф назвав зустріч у Києві "дуже змістовною", а Кушнер охарактеризував попередні переговори з Путіним як "конструктивні та предметні". Водночас сторони не розкрили деталей американської пропозиції щодо припинення війни.

Європа повернулася до переговорів

На зустрічі в Києві також були присутні представники Франції, Німеччини та Великої Британії. Зокрема, до української столиці приїхали дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн, представник Німеччини Гюнтер Зауттер і британський радник з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

Їхня участь стала важливим сигналом після того, як європейські представники були фактично відсторонені від деяких попередніх раундів переговорів. У Європі наполягають, що не можна ухвалювати рішення щодо майбутньої архітектури безпеки континенту без повноцінної участі європейських держав.

Сам переговорний процес до цього перебував у стані тривалого застою. За словами Кушнера, робота над потенційною угодою триває, однак її результат залишається невизначеним:

"Ніколи не знаєш напевне з будь-якою угодою. Вона не завершена, поки не завершена".

Водночас Кушнер заявив, що за лаштунками ведеться значна робота для створення умов для домовленостей.

Зеленський готує Україну до складної зими

Значну частину переговорів у Києві присвятили ситуації, у якій Україна може опинитися взимку. Зеленський заявив, що Київ розраховує на підтримку європейських партнерів, якщо війна триватиме й у холодний період.

Однією з ключових тем стала протиповітряна оборона. Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб захищати міста та енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Також обговорювався зимовий пакет допомоги, який має охоплювати ППО, захист енергетичних об'єктів, довгострокові гарантії безпеки та підтримку відновлення України.

За словами Зеленського, потужні українські збройні сили у будь-якому разі залишаються однією з головних гарантій безпеки держави.

Території залишаються головною проблемою

Водночас ключові суперечності між Києвом і Москвою нікуди не зникли. Путін продовжує вимагати усунення так званих "корінних причин конфлікту", під якими Кремль має на увазі низку своїх максималістських вимог.

Одним із головних каменів спотикання залишається територіальне питання. Росія претендує на всю Донецьку область, хоча частина регіону досі перебуває під контролем України.

Для Зеленського передача цих територій Росії є неприйнятною.

На цьому тлі американські представники намагаються переконати сторони шукати рішення, яке вони вважають взаємовигідним. Кушнер заявив, що війна є ситуацією, де програють усі, тоді як мир і економічна співпраця можуть створити вигоду для обох сторін.

Попри оптимістичну риторику учасників переговорів, конкретного плану завершення війни після зустрічей у Києві та Москві оприлюднено не було.

Водночас Україна, США та європейські партнери домовилися продовжити переговори. За словами Зеленського, планується нова зустріч за участю представників України, США та Європи, однак її дата й місце поки не визначені.

На час переговорів Київ і Москва також домовилися про паузу в ударах по столицях. Проте бойові дії та обстріли на інших напрямках продовжилися.

Візит Віткоффа до Москви і Києва: головні новини

Як повідомляв УНІАН, Віткофф і Кушнер під час візиту до Києва повідомили про нову готовність Росії до переговорів після виборів до Держдуми 18–20 вересня.

Натомість військовий експерт Хеміш де Бреттон-Гордон зазначив, що в Москві Віткофф і Кушнер виглядали майже зачарованими присутністю Путіна, обсипаючи російського президента посмішками, похвалами та дружнім ставленням. У Києві ж, навпаки, їхні чоловічі обійми з Володимиром Зеленським виглядали незручними й ганебними.

Після візиту до Москви та Києва Віткофф заявив про суттєвий прогрес, у тому числі у наближенні до планування додаткових тристоронніх переговорів. Віткофф зазначив, що президент США Дональд Трамп наполегливо працює, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру.

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