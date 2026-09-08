BBC про мирні переговори: Україна та РФ не подолали ключові розбіжності

Сторони продовжують кардинально розходитися у питаннях територій, гарантій безпеки та майбутнього української армії.

Переговори американських посланців із Володимиром Зеленським стали символічним кроком у дипломатичному процесі, однак не продемонстрували зближення позицій Києва та Москви, пише BBC.

Переговори у Києві відбулися після візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де вони провели кілька годин із Володимиром Путіним.

Сам приїзд американських посланців до української столиці мав символічне значення. Вперше від початку повномасштабного вторгнення вони опинилися на українській землі. До Києва їм довелося їхати потягом, оскільки авіаперельоти в умовах російських атак залишаються небезпечними.

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Зустріч із Володимиром Зеленським відбулася у Софійському соборі. Символічним стало й місце переговорів: неподалік від нього напередодні російський безпілотник влучив у будівлю Служби безпеки України.

Україна та Росія по-різному оцінюють ситуацію на фронті

Після кількох годин переговорів учасники зустрічі позитивно відгукувалися про її перебіг та називали обговорення змістовними. До переговорів також долучилися європейські радники з питань національної безпеки, зокрема представник Великої Британії Джонатан Пауелл.

Сторони висловили сподівання на відновлення формату переговорів за участю України, США та європейських держав.

Однак оцінки ситуації на фронті у Києва та Москви залишаються протилежними.

Віткофф і Кушнер прибули до України одразу після зустрічі з Путіним. Російський президент заявив їм, що Москва нібито досягає "відчутного прогресу" на полі бою.

Українська сторона подає іншу картину. За словами українських чиновників, у серпні ЗСУ отримали більше території, ніж втратили, тоді як російські війська зазнали близько 42 тисяч втрат убитими та пораненими.

Території та гарантії безпеки залишаються головними суперечками

Ще одним ключовим питанням залишаються вимоги Кремля. Путін знову заявив про необхідність усунути так звані "корінні причини конфлікту". За оцінкою авторів матеріалу, за цією формулою стоять давні вимоги Москви – територіальні поступки України, відмова від перспективи вступу до НАТО та скорочення української армії.

Київ, своєю чергою, наполягає на надійних гарантіях безпеки.

Зеленський після зустрічі заявив, що Україні потрібні "сильні та чіткі" гарантії, важливою складовою яких має залишатися потужна українська армія. Водночас український президент не продемонстрував готовності поступатися територіями на сході країни. Питання Донбасу він назвав "складним".

Віткофф після переговорів заявив про прогрес і наявність необхідних складових для потенційного врегулювання. Водночас американський представник визнав, що для подолання розбіжностей обом сторонам доведеться погодитися на компроміси.

Наразі, однак, незрозуміло, чи готові Київ і Москва до таких поступок.

Попереду – важка зима

На цьому тлі в Україні очікують, що бойові дії продовжаться, а наступна зима може бути складною.

Деякі дипломати допускають можливість укладення мирної угоди навесні, однак інші оцінюють перспективи значно стриманіше.

Певним результатом переговорів стала домовленість про короткочасну паузу в авіаударах по столицях. Завдяки цьому жителі Києва отримали нетривалий перепочинок.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американські посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня прибули до Києва після більш ніж трьох годин переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Як пише Le Monde, їхній приїзд став важливою подією для переговорного процесу, але не став проривом.

За даними ЗМІ, Віткофф і Кушнер під час візиту до Києва повідомили про нову готовність Росії до переговорів після виборів до Держдуми 18–20 вересня.

Після візиту до Москви та Києва Віткофф заявив про суттєвий прогрес, у тому числі у наближенні до планування додаткових тристоронніх переговорів. Віткофф зазначив, що президент США Дональд Трамп наполегливо працює, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру.

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