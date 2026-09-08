Росія заявила про 'захоплення' Святогірська: ISW розкрив, що там насправді відбувається

Такі фейки насправді насамперед негативно впливають на самих окупантів на передовій.

Заяви Росії про захоплення міста Святогірськ у Донецькій області не відповідають дійсності. Воно повністю перебуває під контролем українських військових.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту зазначили, що Росія систематично спотворює реальну картину ситуації на фронті.

За оцінками аналітиків ISW, найближчі російські підрозділи перебували за 13 км від Святогірська на початку літа, а на тлі контрнаступу ЗСУ нинішня лінія оборони росіян відсунута ще далі.

Відео дня

Також в Інституті звернули увагу на провал спроби російських пропагандистів приховати реальність за допомогою архівних кадрів. Зокрема, 5 вересня пропаганда намагалася видати старі змонтовані відео за "свіжий" контроль над Святогірськом.

Того ж дня один із російських військових блогерів спростував ці кадри, визнавши, що окупантів немає навіть поблизу міста.

Аналітики ISW наголосили, що систематичне складання "красивих звітів" для вищого керівництва заважає веденню бойових дій самим окупантам. Вони пояснили, що бригади та полки планують маневри, спираючись на неправдиву карту, що призводить до оперативних помилок і втрат живої сили.

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