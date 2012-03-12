Жадан з «Собаками» презентують нову «Зброю пролетаріату»

Письменник Сергій ЖАДАН і харківський ска-гурт «Собаки в космосі» у середу, 14 березня, у Києві презентують нову програму під назвою «Зброя пролетаріату».

Про це УНІАН повідомив сам С.ЖАДАН.

С.ЖАДАН і харківський ска-гурт «Собаки в космосі» працюють разом уже 5 років. У 2008 році харків’яни видали свій перший спільний альбом - «Спортивний клуб армії». З того часу проект було презентовано слухачам у різних містах України, а також Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії та Росії. Влітку минулого року вийшов новий сингл С.ЖАДАНА та «Собак» - «Радіо Харків». Саме з цього синглу й розпочалася робота над новим диском, яка на сьогодні набуває свого логічного завершення.

Як повідомив письменник, 14 березня о 20.00 можна буде почути нову програму СЖ і СВК у повному обсязі.

З часів роботи над першим альбомом звучання проекту зазнало суттєвих змін. Від ліричних балад і сатиричних композицій колектив перейшов на брудніший, більш динамічний звук та гостросоціальну лірику. Сьогодні музиканти грають соціальний диско-панк, поєднуючи жорстке гітарне звучання з ідеологічною складовою марксизму, а героями нових пісень СЖ та СВК є всіма впізнавані персонажі - працівники Адміністрації Президента, депутати Верховної Ради, представники середнього та малого бізнесу, клерки обласних, районних та селищних рад. В цілому ж проект і надалі виконує життєствердну музику для протестного електорату.

Презентація відбудеться в букарні Бабуїн (вул. Симона Петлюри (колишня Комінтерну), 10).