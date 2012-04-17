На Софійській площі відбудеться концерт Пласідо Домінго

На Софійській площі в Києві 29 червня відбудеться концерт Пласідо Домінго.

Своїм розпорядженням від 11 квітня, текст якого оприлюднено на офіційному сайті Київської влади, КМДА погодила проведення цього заходу з метою популяризації надбань світового класичного мистецтва в столиці України.

Відповідальність за підготовку та проведення концерту покладено на організаторів заходу – концертно-театральне агентство «Каріна».

Розпорядженням передбачено перекриття руху транспорту 29 червня на час проведення концерту з 18.00 до 22.00: на розі вул.. Володимирської та вул. Ірининської; на розі вул.. Володимирської та вул.. Софійської; на розі вул.. Володимирської та вул.. Великої Житомирської; на розі Володимирського проїзду та вул.. Малої Житомирської; з боку вул.. А.Тарасової; з боку пров. Рильського.