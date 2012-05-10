Незабаром – міжнародний поетичний фестиваль «Київські лаври»

Із 17 по 21 травня у Києві пройде міжнародний поетичний фестиваль «Київські лаври». На ньому виступлять понад сто поетів із семи країн – України, Білорусі, Росії, Польщі, Грузії, Німеччини та США.

Відкриються «Лаври» 17 травня о 19 годині у фестивалі-ресторації «Диван». Тоді ж вручать Пермію фестивалю за 2012 рік та виступлять лауреати минулих років.

Повну програмку фестивалю можна побачити тут.