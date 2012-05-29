У Києві відбудеться творчий вечір Олеся Ільченка

1 червня о 19:00 в Літературно-меморіальному музеї-квартирі Павла Тичини відбудеться творчий вечір письменника Олеся Ільченка.

Поет, прозаїк та сценарист, який уже близько року як мешкає в Женеві, знову завітав до рідного Києві.

На творчому вечорі Олесь Ільченко читатиме нові вірші, есеї, уривки із недрукованої прози, вестиме діалог із читачами і відповідатиме на актуальні запитання, приміром: як впливає «тамтешнє» життя на творчість? чи складно писати на чужині? чи змінюється людина, що досить тривалий час живе поза Україною? Модеруватиме творчий вечір журналіст Валентина Клименко.

***Олесь Ільченко народився в місті Києві 1957 року. Освіта – природнича і літературна: закінчив Київський педагогічний університет ім. Драгоманова і Московський літературний інститут ім. Горького. Автор численних публікацій в пресі на культурологічні теми. Лауреат телепремій «Тэффи» й «Телетріумф» (2006), переможець конкурсу журналу «Корреспондент» «Краща книга року-2010» (за роман «Місто з химерами»). Член Асоціації українських письменників, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України. Пише вірші та сценарії (на один з них поставлено художній фільм «Я той, хто є» (1990). Вірші перекладено в США, Сербії, Росії, Литві.

Автор романів «Місто з химерами», «Моя кохана К’яра», поетичних збірок «Інакший краєвид», «Аркуші», «Міста і острови», «Розмова перед тишею», «Деякі сни, або Київ, якого немає», книжок для дітей «Пригоди неприбраних іграшок», «Жуки та інші поважні особи», «Команда-14. Пастка для ґеймера», Олесь Ільченко «Бджолині родичі», «Таємниця старої обсерваторії», «Про Леонардо да Вінчі, Карла Ліннея, Жуля Верна, Джона Рокфеллера, Лесю Українку, Вінстона Черчілля» (серія «Життя видатних дітей») та ін.

Творчий вечір Олеся Ільченка

1 червня 19:00

Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини

м. Київ, вул. Терещенківська, 5

Вхід вільний