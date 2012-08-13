Музей трипільської культури знову захопили

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявляє про повторне рейдерське захоплення Музею трипільської культури «Прадавня Аратта – Україна» у селі Трипілля на Київщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, сьогодні вночі група людей захопила територію музею.

У прес-службі нагадали, що 21 липня територія музею була захоплена новим власником у зв’язку з продажем музею третій стороні. 10 серпня Обухівський районний суд повернув приміщення закладу культури попереднім власникам. Завдяки цьому рішенню 11 серпня директор музею Олександр Поліщук повернувся до виконання обов’язків та встановив на території музею свою охорону.

Довідка УНІАН. Приватний історико-археологічний Музей трипільської культури «Прадавня Аратта – Україна» в с. Трипілля існує сім років, він знаходиться поблизу місця, де київський краєзнавець Вікентій Хвойка відкрив трипільську археологічну культуру. Музей має унікальну колекцію артефактів VI-III ст. до н.е., експозиція складається з 500 експонатів. За сім років музей відвідало 200 тис. осіб.