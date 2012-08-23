Американський співак Лені Кравіц скасував концерт у Києві 23 вересня. Про це увечері він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Я ціле літо з нетерпінням очікував на приїзд до Києва, - пише музикант. - Дуже шкода, що концерт мусить бути відкладений. Зараз у Новому Орлеані я працюю над історичним фільмом "Дворецький". Графік зйомок був змінений, а я, згідно з контрактом, мушу закінчити роботу. Обіцяю, що буду у Києві наступного року".

Київські організатори обіцяють, що куплені квитки залишаться дійсними на нову дату концерту. Виступ мав відбутися у рамках світового турне на підтримку свіжого альбому Кравіца "Чорна і Біла Америка". Він дев`ятий за рахунком і з`явився після трирічного творчого затишшя музиканта.

2008-го американець відіграв концерт у столичному "Палаці Спорту".

В історичні драмі режисера Лі Деніелса Кравіцу дісталася незначна роль. У кіно музикант розкрив себе нещодавно — 2009-го знявся теж у невеликій ролі для фільму "Скарб", який номінували на Оскар. Музикант каже, що із задоволенням розглядає будь-які пропозиції щодо зйомок. Стрічка "Дворецький" вийде на екрани 2013-го. Цього ж року запланований вихід іншого історичного фільму з Кравіцом "Сельма".

Gazeta.ua