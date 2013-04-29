Сьогодні в Києві буде панахида за гетьманом Скоропадським

29 квітня 2013 р. на Софіївській площі о 16.00 відбудеться панахида за гетьманом Павлом Скоропадським та усіх полеглих за українську державність. Акція присвячена 95-й річниці з дня проголошення Української Держави Павлом Скоропадським.

29 квітня 1918 р. в Україні, що потерпала від політичного та соціального хаосу, було відновлено українську традиційну форму правління – Гетьманат. 95 років тому на Софійській площі відбувся молебінь з нагоди проголошення гетьманом Павла Скоропадського.

Діяльність Павла Скоропадського – є прикладом державництва і до сьогодні. Вшанувати визначну дату та постать останнього гетьмана – мета цієї акції, - зазначають організатори.

Акція відбудеться без використання партійної символіки, прапорів та роздаточних матеріалів.

