Помер останній носій лівської мови на планеті

Грізельда Крістінь (Grizelda Kristina), яку вважали останнім носієм лівської мови на планеті, померла у віці 103 років у Канаді.

Як повідомляє The Times, на даний момент у світі залишилося близько 40 осіб, здатних спілкуватися цією балтійською мовою фінно-угорської гілки, однак для всіх їх вона не є рідною.

Грізельда Крістінь народилася в лівському селищі Вайді на березі Балтії. У 1944 році вона разом з родиною покинула Латвію і переїхала до Канади. В останні роки носій допомагала лінгвістам документувати мову і брала участь у створенні підручника лівської. Крім того, Грізельда Крістінь писала рідною мовою вірші, роботу над останнім з них вона закінчила за місяць до смерті.

У 2009 році помер інший носій лівської - Віктор Бертольд. У деяких джерелах саме Бертольд вказаний як останній носій мови, тому що Грізельда Крістінь була білінгвом.

Лівська - мова лівів - входить до прибалтійсько-фінської підгрупи фінно-угорських мов уральської сім'ї. Незважаючи на спорідненість, ні носії естонської, ні носії фінської зазвичай не розуміють лівську. Носіями майбутньої лівської мови стали фінно-угорські племена, які оселилися на берегах Балтики. За деякими оцінками, це заселення відбулося не пізніше 9 тис. років тому - набагато раніше того часу, коли поруч з лівами оселилися носії індоєвропейських мов балти - предки сучасних латишів і литовців.

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