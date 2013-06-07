Німецька мова втратить своє найдовше слово

Німецька мова в найближчому майбутньому втратить своє рекордно довге слово із 63 букв.

Слово Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (що в перекладі з німецької означає «закон про розподіл обов'язків з нагляду за маркуванням яловичини») входило до недавнього часу в назву закону федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, передає Лента.ру з посиланням на німецьку телерадіокомпанію ARD.

Місцевий ландтаг 29 травня ухвалив рішення скасувати цей закон, який скорочено згадувався в пресі як RkReÜAÜG, пише Spiegel. Розшифровка цієї абревіатури звучить як Rinderkennzeichnungs-und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, що в перекладі означає «закон про розподіл обов'язків з нагляду за маркуванням великої рогатої худоби і яловичини». Відповідний документ був прийнятий в 1999 році для контролю за коров'ячим сказом. У зв'язку з появою нових нормативних актів необхідність у RkReÜAÜG відпала.

Тепер вживання найдовшого слова в сучасній німецькій мові буде неминуче скорочуватися, що, цілком ймовірно, призведе до його остаточного вимирання. Слово трималося в мові тільки завдяки згадкам в пресі, так як в живій мові його ніхто не використовував. У словник німецької мови Duden лінгвісти його не включили, так як воно було недостатньо поширене, відзначає The Local.

Рекордсменом стане тепер слово Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe з 48 букв, яке означає «вдова капітана пароплавного товариства на Дунаї».

Поява нескінченно довгих слів в німецькій мові теоретично можливо завдяки словотворчій моделі, відповідно до якої нове слово формується шляхом зрощення основ інших слів.

Товариство вивчення німецької мови, щоб наочно продемонструвати це лінгвістичне явище, придумало слово Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzesentwurfsdebattierklub-diskussionsstandsberichterstattungsgeldantragsformular, що складається зі 140 літер. У перекладі українською воно означає «бланк заяви про отримання грошей на надання звіту про стан обговорень у дискусійному клубі щодо законопроекту про розподіл обов'язків з нагляду за маркуванням яловичини».