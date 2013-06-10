Українець виграв престижний американський конкурс піаністів

Український виконавець Вадим Холоденко став переможцем престижного конкурсу піаністів ім. Вана Кліберна, що завершився у США.

26-річний киянин Холоденко, який був одним з 30 конкурсантів з 13 країн світу, спочатку вийшов до шістки фіналістів, а згодом і переміг у фіналі виконавців з Італії, США, Китаю, Росії та Японії. Змагання тривало протягом 17 днів, повідомляє Еuronews.

Окрім головної премії у 50 тисяч доларів, українець також отримав призи за найкраще виконання камерної музики та за найкраще виконання нового твору.

Конкурс в американському місті Форт-Уорт у штаті Техас відбувався вже вчотирнадцяте, але вперше без участі засновника – відомого американського піаніста Вана Кліберна.

Він помер у лютому цього року у віці 78 років після тривалої боротьби з раком, і конкурс було присвячено його пам‘яті.

Сам Вадим Холоденко сказав після перемоги, що для музикантів головне – власне музика, а не місця, які вони посідають, бо це, мовляв, – для преси та глядачів.

Однак напевно йому позаздрять чимало інших учасників, оскільки перше місце на такому престижному конкурсі дає чимало переваг.

Окрім грошової премії і звання лауреата, переможець також отримує концертний ангажемент у США на три сезони і можливість випуску студійних і концертних записів американським відділенням фірми Harmonia Mundi.

Конкурс відбувається щочотири роки. Ніколи раніше українці там не перемагали. Лише 2001 року до фіналу вдалося вийти Олексію Колтакову.