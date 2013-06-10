Українець виграв престижний американський конкурс піаністів
У фіналі Холоденко обійшов виконавців з Італії, США, Китаю, Росії та Японії
Український виконавець Вадим Холоденко став переможцем престижного конкурсу піаністів ім. Вана Кліберна, що завершився у США.
26-річний киянин Холоденко, який був одним з 30 конкурсантів з 13 країн світу, спочатку вийшов до шістки фіналістів, а згодом і переміг у фіналі виконавців з Італії, США, Китаю, Росії та Японії. Змагання тривало протягом 17 днів, повідомляє Еuronews.
Окрім головної премії у 50 тисяч доларів, українець також отримав призи за найкраще виконання камерної музики та за найкраще виконання нового твору.
Конкурс в американському місті Форт-Уорт у штаті Техас відбувався вже вчотирнадцяте, але вперше без участі засновника – відомого американського піаніста Вана Кліберна.
Він помер у лютому цього року у віці 78 років після тривалої боротьби з раком, і конкурс було присвячено його пам‘яті.
Сам Вадим Холоденко сказав після перемоги, що для музикантів головне – власне музика, а не місця, які вони посідають, бо це, мовляв, – для преси та глядачів.
Однак напевно йому позаздрять чимало інших учасників, оскільки перше місце на такому престижному конкурсі дає чимало переваг.
Окрім грошової премії і звання лауреата, переможець також отримує концертний ангажемент у США на три сезони і можливість випуску студійних і концертних записів американським відділенням фірми Harmonia Mundi.
Конкурс відбувається щочотири роки. Ніколи раніше українці там не перемагали. Лише 2001 року до фіналу вдалося вийти Олексію Колтакову.