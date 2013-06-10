Українець виграв престижний американський конкурс піаністів

16:33, 10 червня 2013
Культура
0 0

У фіналі Холоденко обійшов виконавців з Італії, США, Китаю, Росії та Японії

Український виконавець Вадим Холоденко став переможцем престижного конкурсу піаністів ім. Вана Кліберна, що завершився у США.

26-річний киянин Холоденко, який був одним з 30 конкурсантів з 13 країн світу, спочатку вийшов до шістки фіналістів, а згодом і переміг у фіналі виконавців з Італії, США, Китаю, Росії та Японії. Змагання тривало протягом 17 днів, повідомляє Еuronews.

Окрім головної премії у 50 тисяч доларів, українець також отримав призи за найкраще виконання камерної музики та за найкраще виконання нового твору.

Конкурс в американському місті Форт-Уорт у штаті Техас відбувався вже вчотирнадцяте, але вперше без участі засновника – відомого американського піаніста Вана Кліберна.

Він помер у лютому цього року у віці 78 років після тривалої боротьби з раком, і конкурс було присвячено його пам‘яті.

Сам Вадим Холоденко сказав після перемоги, що для музикантів головне – власне музика, а не місця, які вони посідають, бо це, мовляв, – для преси та глядачів.

Однак напевно йому позаздрять чимало інших учасників, оскільки перше місце на такому престижному конкурсі дає чимало переваг.

Окрім грошової премії і звання лауреата, переможець також отримує концертний ангажемент у США на три сезони і можливість випуску студійних і концертних записів американським відділенням фірми Harmonia Mundi.

Конкурс відбувається щочотири роки. Ніколи раніше українці там не перемагали. Лише 2001 року до фіналу вдалося вийти Олексію Колтакову.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter