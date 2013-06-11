Помер Василь Ганущак

10 червня в своїй квартирі знайшли мертвим українського поета, публіциста, перекладача Василя Ганущака. Про це повідомляє сайт Ualit.org

Ганущак Василь Дмитрович народився 25 січня 1949 р. в с. Микитинцях Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Рогатинський ветзоотехнікум, служив у армії в парашутно-десантних військах. Після строкової служби вступив на філфак Львівського державного університету ім. І. Франка, звідки з 3-го курсу був відрахований за політичні переконання. Працював на Калуському ВО «Хлорвініл». Заочно закінчив Літературний інститут ім. М. Горького, аспірантуру Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАНУ. Працював кореспондентом і редактором в кількох газетах.

Автор збірок поезій: «Відрух» (1991), «Скоромовки, теревеньки та інші витребеньки для розвитку дитячого мовлення» (2007), віршів та перекладів «На бурунах часу» (2010); власних художніх творів і критичних статей та перекладів з білоруської, російської, польської, словацької, німецької мов у журналах «Жовтень», «Вітчизна», «Дніпро», «Всесвіт», «Перець» тощо та в колективних збірниках і альманахах. Упорядник книги видатного поета й прозаїка та громадсько-політичного діяча, хорунжого УГА Олеся Бабія і спогадів про нього «Зродились ми великої години» (1997).

Лауреат премії ім. В.Стефаника.

Член НСПУ з 1993 р.