Чак Паланік напише продовження «Бійцівського клубу»

Американський письменник і журналіст Чак Паланік планує написати продовження своєї відомої книги «Бійцівський клуб». Про це повідомляється на офіційному сайті письменника.

Продовження буде у вигляді серії коміксів - «графічного роману».

Анонсується, що в романі автор покаже персонажів через десять років після подій у першому романі.

На книжкових полиця книга з'явиться не раніше 2015 року.

Газета.ру