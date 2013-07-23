Чак Паланік напише продовження «Бійцівського клубу»

07:44, 23 липня 2013
Культура
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У вигляді серії коміксів

Чак Паланік / Фото з офіційного сайту

Американський письменник і журналіст Чак Паланік планує написати продовження своєї відомої книги «Бійцівський клуб». Про це повідомляється на офіційному сайті письменника.

Продовження буде у вигляді серії коміксів - «графічного роману».

Анонсується, що в романі автор покаже персонажів через десять років після подій у першому романі.

На книжкових полиця книга з'явиться не раніше 2015 року.

Газета.ру

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