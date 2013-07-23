Чак Паланік напише продовження «Бійцівського клубу»
07:44, 23 липня 2013Культура
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У вигляді серії коміксів
Американський письменник і журналіст Чак Паланік планує написати продовження своєї відомої книги «Бійцівський клуб». Про це повідомляється на офіційному сайті письменника.
Продовження буде у вигляді серії коміксів - «графічного роману».
Анонсується, що в романі автор покаже персонажів через десять років після подій у першому романі.
На книжкових полиця книга з'явиться не раніше 2015 року.
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