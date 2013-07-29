Петриківський розпис може потрапити до всесвітньої спадщини людства

Комітет Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) розгляне у грудні питання щодо надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини українському декоративно-орнаментальному народному малярству – Петриківському розпису.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається, що під час сесії у червні 2013 у м. Пномпень (Королівство Камбоджа), включив два українських культурних об'єкти - древнє місто Херсонес Таврійський, а також дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі - до списку Світової спадщини.

«Надання цим об’єктам культурної спадщини статусу всесвітнього надбання людства - це важлива складова інтеграції України у міжнародний, зокрема, туристичний простір», - сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Україна має величезний внутрішній потенціал для розвитку туризму, адже посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати значний і різноманітний туристичний інтерес.

«Збільшення кількості об’єктів ЮНЕСКО в Україні - важливий чинник розвитку сфери туризму, оскільки це важлива складова реалізації потенціалу держави на міжнародному туристичному ринку», - наголосив Вілкул.

Наприкінці цього року ЮНЕСКО вперше буде розглядати питання щодо надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини українському декоративно-орнаментальному народному малярству – Петриківському розпису. У грудні 2013 року Петриківський розпис на засіданні комітету ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан) буде номіновано на набуття статусу нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

У рамках міжнародного промо-туру Петриківського розпису проводиться серія виставок за кордоном. У березні 2013 року за ініціативи Вілкула в Брюсселі пройшов Тиждень Петриківського розпису. У червні 2013 року представлена найбільша виставка в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Крім того, ведуться переговори про проведення виставок у Китаї та Японії.