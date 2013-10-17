19-27 жовтня. Фотовиставка робіт Ульріха Зайдля

19-27 жовтня у Національному культурно-художньому і мистецькому комплексі «Мистецький арсенал» відбудеться фотовиставка робіт спеціального гостя МКФ «Молодість», австрійського режисера Ульріха Зайдля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Зайдль привезе до Києва 42 фотороботи, присвячені його кінотрилогії «Рай». Фільми покажуть на «Молодості» в рамках першої у світі повної ретроспективи режисера «Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива».

Так і не закінчивши Віденську кіноакадемію (його попросили залишити заклад після контроверсивної стрічки про випускний бал), Зайдль розпочав свою кар'єру як режисер документальних фільмів, знімаючи короткий метр та працюючи для телебачення.

У 1990-ті вийшли його повнометражні фільми «Звірина любов» (1995) та «Моделі» (1999), які отримали чимало фестивальних нагород та неоднозначних відгуків. Широке визнання вперше прийшло до австрійця, коли йому було майже 50 років. Фільм «Собача спека» - повнометражний ігровий дебют Зайдля - став справжнім відкриттям Венеціанського кінофестивалю у 2001 році, здобувши спеціальну премію журі. Після міжнародного успіху Зайдль відкрив власну кінокомпанію, і вже у 2007 спродюсував свій другий ігровий фільм «Імпорт/Експорт», який номінувалина «Золоту пальмову гілку» у Каннах. Першу частина «райської» трилогії «Рай: Любов» 2012 року номінували на «Золоту пальмову гілку» Канн. Друга частина, «Рай: Віра» отримала спеціальний приз журі у Венеції. Стрічка «Рай: Надія» увійшла до конкурсної програми цьогорічного Берлінале.