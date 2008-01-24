Руслана покаже нове шоу (фото)
13:01, 24 січня 2008Культура
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Співачка їде в Баку
2 лютого у столиці Азербайджану, Баку Руслана Лижичко презентуватиме своє нове концертне шоу. Ця подія відбудеться на фінальному відборі учасників Євробачення 2008 від Азербайджану.
За право представляти свою країну у Белграді змагатимуться фіналісти попередніх відбіркових турів. І всі вони візьмуть участь у концерті "вогненній землі".
Кульмінацією концерту стане виступ зірок Євробачення попередніх років: Руслани, переможниці Євробачення 2004 в Туреччині, Сертаб Еренер, переможниці 2003 року в Латвії, та Марія Шерифович, яка минулого року перемогла у Фінляндії.
На азербайджанській сцені кожна співачка вперше представить своє нове концертне шоу, Руслана у тому числі.
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