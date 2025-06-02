Єдині змії у світі, які здатні до справжнього ковзання в повітрі, мешкають у тропіках Азії.

Серед майже 4000 видів змій, лише рід Chrysopelea опанував повітря. Ці "літаючі" або планерні змії здатні летіти з дерев на відстані понад 100 метрів, сплющуючи тіло у формі крила та здійснюючи у повітрі хвилеподібні рухи для коригування напрямку польоту. Один з найяскравіших представників — золота летюча змія (Chrysopelea ornata) — вражає не лише своїм виглядом, а й повітряними здібностями, пише біолог Скотт Треверс для Forbes.

"Ця повітряна майстерність перетворює густі тропічні ліси на тривимірні ігрові майданчики, надаючи їм доступ до здобичі та шляхів втечі, які інакше були б недоступні", — пояснює біолог.

Завдовжки до 130 см, C. ornata має яскраве забарвлення і мешкає від Індії до Південно-Східної Азії, включаючи Шрі-Ланку, В’єтнам, Таїланд та Сінгапур. Її отрута слабка для людини, але ефективна проти здобичі — ящірок і дрібних хребетних.

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Змія злітає з дерева, закріплюючи хвіст і різко кидаючи тіло вперед. У польоті вона змінює форму та вібрує хвилею, що дозволяє долати значні відстані — без крил, без кінцівок, без перетинок.

"Деякі дослідження показують, що запуск з дупел дерев або гілок під певними кутами додатково оптимізує характеристики ковзання", — додають учені.

Рід Chrysopelea має п’ять відомих видів. C. paradisi, або райська деревна змія, відома навіть ефективнішим плануванням, ніж ornata. А C. taprobanica, ендемік Шрі-Ланки, що добре маскується у лісовому сонячному світлі.

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