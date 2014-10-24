У Росії з'явилася дитяча книга про перемогу "відважного рубля" над "хитрим доларом"

Якщо вірити анотації, опублікованій на сайті інтернет-магазину «Лабіринт», то книга «розповідає дітям, не тільки звідки з'явився рубль і долар, але й як вони воювали і що з цього вийшло».

"Казка заснована на історичних фактах і буде гарною підмогою в поясненні економічної ситуації в країні", - цитує анотацію сайт znak.com.

"Крім того, автор не забуває, що виховання в дітях почуття відповідальності, патріотизму - важливе завдання", - йдеться в описі.

Читайте такожЄвро в Росії досяг 53 рублів, встановивши новий рекордЄвген Сівков - аудитор і гендиректор АК «ФБКА» є автором численних книг і посібників з обліку й оподаткування. З художніх книг Сівкова найбільш відомі «Аудитор», «Консультант», «Радник».

Раніше Сівков написав дитячу книгу "Хоробра копійка".

"Виявляється, поруч з нашим світом, країною людей, існує ще одна країна. Її мешканці живуть в гаманцях тат і мам, в автоматах для кави, в касах магазинів, у сумках кондукторів і навіть у ваших скарбничках. В країні дрібних живуть гроші. Точніше, грошенята, круглі металеві монети", - говорить анотація до неї.

Нагадаємо, сьогодні вперше в історії курс рубля до долара перевищив позначку 42.