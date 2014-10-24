У Росії з'явилася дитяча книга про перемогу "відважного рубля" над "хитрим доларом"
Російський аудитор Євген Сівков випустив книгу із серії «Дитяча література» під назвою «Як відважний рубль хитрого долара переміг».
Якщо вірити анотації, опублікованій на сайті інтернет-магазину «Лабіринт», то книга «розповідає дітям, не тільки звідки з'явився рубль і долар, але й як вони воювали і що з цього вийшло».
"Казка заснована на історичних фактах і буде гарною підмогою в поясненні економічної ситуації в країні", - цитує анотацію сайт znak.com.
"Крім того, автор не забуває, що виховання в дітях почуття відповідальності, патріотизму - важливе завдання", - йдеться в описі.
Читайте такожЄвро в Росії досяг 53 рублів, встановивши новий рекордЄвген Сівков - аудитор і гендиректор АК «ФБКА» є автором численних книг і посібників з обліку й оподаткування. З художніх книг Сівкова найбільш відомі «Аудитор», «Консультант», «Радник».
Раніше Сівков написав дитячу книгу "Хоробра копійка".
"Виявляється, поруч з нашим світом, країною людей, існує ще одна країна. Її мешканці живуть в гаманцях тат і мам, в автоматах для кави, в касах магазинів, у сумках кондукторів і навіть у ваших скарбничках. В країні дрібних живуть гроші. Точніше, грошенята, круглі металеві монети", - говорить анотація до неї.
Нагадаємо, сьогодні вперше в історії курс рубля до долара перевищив позначку 42.