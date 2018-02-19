У Колумбії собака всиновила мавпу (відео)
18:43, 19 лютого 2018Курйози
4191 0
На захист незвичної сім'ї стали природозахисники й закликали поважати вибір тварин.
В Колумбии собака выкормила и подружилась с капуциновой обезьяной
У Колумбії собака вигодувала капуцинову мавпу й потоваришувала із нею. Перша втратила п’ятьох власних новонароджених цуценят, а мавпеня прикордонники врятували від контрабандистів.
Читайте такожКитаянка переплутала зад мавпи зі світлофором і потрапила в ДТПСобака залюбки прихистила малечу, вигодувала її, і тепер тварин не розлучити. Мавпу намагались повернути до дикої природи, але щоразу вона міцно хапалася за пса й обидва тримали оборону проти потенційних розлучників.
Раніше співробітники індійського лісового відомства виявили на галявині в лісі дюжину мертвих мавп. Розтин показав, що вони загинули всі разом в одну мить в результаті зупинки серця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter