З мільярдером Біллом Гейтсом стався конфуз на популярному телешоу (відео)

Комп'ютерний магнат не знає, скільки коштують найпопулярніші продукти.

Американський мільярдер, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс не знає цін на найбільш популярні серед американців товари.

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Бізнесмен осоромився на популярному комедійному "Шоу Елен Дедженерес", пишуть західні ЗМІ.

Мільярдер не впорався з питанням про вартість товарів для дому в американських супермаркетах. Біллу Гейтсу показали п'ять популярних серед американців продуктів, зокрема, рисову суміш, сирну тарілку і зубну нитку, а потім попросили вгадати ціни. Мільярдер називав суми, які значно перевищують їхню реальну вартість. Коли йому назвали їх реальну вартість, Гейтс дуже здивувався таким низькими цінами у супермаркетах.

Як повідомляв УНІАН, Білл Гейтс зіграє в «Теорії великого вибуху».