З мільярдером Біллом Гейтсом стався конфуз на популярному телешоу (відео)

12:30, 23 лютого 2018
Курйози
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Білл Гейтс / REUTERS

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Бізнесмен осоромився на популярному комедійному "Шоу Елен Дедженерес", пишуть західні ЗМІ.

Мільярдер не впорався з питанням про вартість товарів для дому в американських супермаркетах. Біллу Гейтсу показали п'ять популярних серед американців продуктів, зокрема, рисову суміш, сирну тарілку і зубну нитку, а потім попросили вгадати ціни. Мільярдер називав суми, які значно перевищують їхню реальну вартість. Коли йому назвали їх реальну вартість, Гейтс дуже здивувався таким низькими цінами у супермаркетах.

Як повідомляв УНІАН, Білл Гейтс зіграє в «Теорії великого вибуху».

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Теги: #конфуз з Білом Гейтсом#Біл Гейтс осоромився