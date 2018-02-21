Білл Гейтс зіграє в «Теорії великого вибуху»
12:26, 21 лютого 2018Світ
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Для Гейтса це не перший подібний досвід. У 2001 році він зіграв самого себе в сіткомі «Фрейзер».
Він виступить в якості запрошеної зірки / фото УНІАН
Мільярдер, один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс зіграє в серіалі «Теорія великого вибуху».
Як повідомляє Deadline, він виступить в якості запрошеної зірки. Прем'єра епізода з його участю відбудеться в березні.
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Для Гейтса це не перший подібний досвід. У 2001 році він зіграв самого себе в сіткомі «Фрейзер».
Що стосується «Теорії великого вибуху», то в даний час канал CBS показує 11-й сезон. У серіалі неодноразово знімалися зірки науки і бізнесу, в тому числі учений Стівен Хокінг.
Раніше повідомлялося, що названий найбільш «піратський» серіал 2017 року.
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