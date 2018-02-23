Ілон Маск назвав "пароль" від глобального інтернету
16:07, 23 лютого 2018Курйози
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Власник компанії SpaceX залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію.
Ілон Маск / REUTERS
Глава компанії SpaceX Ілон Маск залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію символів для отримання доступу до глобального інтернету.
"Нікому не кажіть, пароль від wi-fi - марсіани", - написав Маск в Twitter. Запис є коментарем до його ж повідомленням про те, що два перших супутника Starlink, Tintin A і Tintin B, успішно виведені на орбіту і незабаром будуть готові послати сигнал "Привіт, світ".
Don't tell anyone, but the wifi password is "martians"— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018
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Раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету з супутниками для роздачі інтернету.
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