Ілон Маск назвав "пароль" від глобального інтернету

Власник компанії SpaceX залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію символів для отримання доступу до глобального інтернету.

"Нікому не кажіть, пароль від wi-fi - марсіани", - написав Маск в Twitter. Запис є коментарем до його ж повідомленням про те, що два перших супутника Starlink, Tintin A і Tintin B, успішно виведені на орбіту і незабаром будуть готові послати сигнал "Привіт, світ".

Don't tell anyone, but the wifi password is "martians" — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

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Раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету з супутниками для роздачі інтернету.