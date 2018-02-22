SpaceX запустила ракету з супутниками для роздачі інтернету (відео)
16:20, 22 лютого 2018Наука та IT
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Запуск ракети кілька разів переносили, фахівцям було потрібно більше часу для перевірки систем перед стартом.
ЅрасеХ тричі переносила запуск ракети з супутником / фото twitter.com/SpaceX
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з супутниками Microsat 2a, Microsat 2b і PAZ.
Запуск проводився з бази Ванденберг. Microsat 2a і Microsat 2b повинні стати першими в проекті SpaceX під назвою Starlink, в рамках якого в космосі будуть розміщені кілька тисяч супутників для роздачі інтернету. Іспанська супутник PAZ призначений для радіолокаційного спостереження.
До цього SpaceX вже переносила старт Falcon 9. Спочатку він планувався 17 лютого, але був перенесений на 18 лютого, а потім - на 21-е. В компанії це пояснювали тим, що фахівцям було потрібно більше часу для перевірки систем перед стартом.
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