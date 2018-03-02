Забув рідну мову: з Януковичем на прес-конференції стався конфуз (відео)

Питання, поставлене українською мовою, для Януковича попросили перекласти на російську.

Здається, екс-президент України Віктор Янукович починає забувати українську мову. На сьогоднішній прес-конференції питання журналістки, поставлене українською, для Януковича попросили перекласти російською.

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Журналістка одного з телеканалів запитала екс-президента України українською мовою про те, за чий рахунок він живе в Росії, уточнивши чи потрібно їй переводити питання на російську. Ведучий прес-конференції попросив її все-таки перекласти питання.

Крім того, коли адвокат Януковича став додавати свої коментарі українською мовою, ведучий також перервав його і попросив перейти на російську.

См. відео з 1:27:00

Як повідомляв УНІАН, Янукович заявив, що живе в Росії за рахунок своєї сім'ї.