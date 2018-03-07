У Росії ведмідь прокинувся й одразу впав в апатію (фото)

Лінивий напівсонний стан незабаром мине, вважають у зоопарку, і Кузя знову буде радувати своїми витівками – він має славу балагура.

Весна набирає обертів – у Большереченському зоопарку Омської області РФ від сну прокинувся перший ведмідь. Цьогоріч першим зі свого будиночка вийшов гімалайський ведмідь Кузя.

Клишоногий після довго сну почувається добре, але, судячи з усього, не відмовився б поспати ще тиждень-другий. Ведмедю поки лінь рухатися; перші дні після пробудження він проводить в основному у горизонтальному положенні – лежить, спить і думає про щось своє, про ведмеже, передає "СуперОмськ".

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"Він ще дуже сонний та млявий, навіть не підійшов до нас, хоча ми йому ласощів пропонували й кликали", - кажуть у зоопарку.

Незважаючи на апатію, ведмідь охоче підкріпився кашами й рибою після тримісячної зимової "дієти".

Раніше паніка ведмежої родини через шерех потрапила на відео. Тварини ніяк не могли зрозуміти, що ж відбувається й звідки шум.