Паніка ведмежої родини через дивний звук потрапила на відео
09:55, 06 березня 2018Курйози
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Тварини ніяк не могли зрозуміти, що ж відбувається і звідки шум.
Тварини злякалися шереху / Скріншот
Мама-ведмедиця і троє ведмежат влаштувалися на галявині, але раптово почули шум.
Читайте такожУ Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втікУсі четверо разом стрепенулися й озиралися, намагаючись зрозуміти, що відбувається.
Раніше американець за допомогою обіймів втішив величезного ведмедя. Запис на момент публікації новини вже набрав майже 2 млн переглядів.
"Я впевнений, ви поводитеся зі своїми ведмедями так само, коли у них видався важкий день", - йдеться у підписі до ролика.
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