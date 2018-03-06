Паніка ведмежої родини через дивний звук потрапила на відео

09:55, 06 березня 2018
Курйози
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Тварини злякалися шереху / Скріншот

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Раніше американець за допомогою обіймів втішив величезного ведмедя. Запис на момент публікації новини вже набрав майже 2 млн переглядів.

"Я впевнений, ви поводитеся зі своїми ведмедями так само, коли у них видався важкий день", - йдеться у підписі до ролика.

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Теги: #ведмежа родина#ведмеді злякалися