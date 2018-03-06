Паніка ведмежої родини через дивний звук потрапила на відео

Тварини ніяк не могли зрозуміти, що ж відбувається і звідки шум.

Мама-ведмедиця і троє ведмежат влаштувалися на галявині, але раптово почули шум.

Читайте такожУ Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втікУсі четверо разом стрепенулися й озиралися, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

Раніше американець за допомогою обіймів втішив величезного ведмедя. Запис на момент публікації новини вже набрав майже 2 млн переглядів.

"Я впевнений, ви поводитеся зі своїми ведмедями так само, коли у них видався важкий день", - йдеться у підписі до ролика.