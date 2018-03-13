"Повідомте їй, що вона не в Страсбурзі": Береза знайшов розбіжності в словах Савченко

Береза зазначив Савченко, що не треба плутати ПАРЄ і Європарламент.

Народний депутат Борислав Береза висміяв невідповідності в повідомленні Надії Савченко про те, що вона знаходиться на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

"Аааааааааааааа!!! Ору! Повідомте їй, що вона не в Страсбурзі, а в Брюсселі. А якщо в Страсбурзі, то не на сесії ПАРЄ, а в Європарламенті. Сесія ПАРЄ буде з 23 по 27 квітня Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Нема чого плутати будівлі та організації", - написав Береза.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко, яку викликали в СБУ на допит у справі Володимира Рубана, повідомила, що знаходиться на парламентській сесії ПАРЄ в Страсбурзі і опублікувала підтверджучі це фото.