"Повідомте їй, що вона не в Страсбурзі": Береза знайшов розбіжності в словах Савченко
12:35, 13 березня 2018Курйози
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Береза зазначив Савченко, що не треба плутати ПАРЄ і Європарламент.
Береза знайшов розбіжності в словах Савченко про її присутність у Страсбурзі/ фото facebook.com/Savchenko.Nadiia
Народний депутат Борислав Береза висміяв невідповідності в повідомленні Надії Савченко про те, що вона знаходиться на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.
Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.
"Аааааааааааааа!!! Ору! Повідомте їй, що вона не в Страсбурзі, а в Брюсселі. А якщо в Страсбурзі, то не на сесії ПАРЄ, а в Європарламенті. Сесія ПАРЄ буде з 23 по 27 квітня Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Нема чого плутати будівлі та організації", - написав Береза.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко, яку викликали в СБУ на допит у справі Володимира Рубана, повідомила, що знаходиться на парламентській сесії ПАРЄ в Страсбурзі і опублікувала підтверджучі це фото.
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