Хлопчик зняв для дитсадка крутий прогноз погоди та став "зіркою" мережі (відео)

За сюжетом, у хлопчика є симулятор погоди. Натиснувши на його кнопки, дитина опинялася в різних екстремальних погодних умовах і показувала свою реакцію на них.

Кардену Кортсу з Нешвілла (штат Теннессі) у дитячому саду дали завдання зняти власний прогноз погоди.

З творчим завданням хлопчикові допомагав батько, який працює у відеопродакшені. Ролик Кортса вийшов таким класним, що тепер його просять записати прогноз погоди для телебачення, передає Meduza.

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Як розповів дядько Кардена, весь березень діти в саду вивчали погодні явища, а фінальним завданням став прогноз погоди, який учні повинні були записати вдома або в класі.

Кортс-старший допоміг синові змонтувати ролик так, ніби він натискає на кнопку і переміщується з одного погодного явища в інше: ураган, буран і торнадо. Потім хлопчик опиняється біля свого дитячого садка, де вже розповідає про погоду в Нешвіллі. Кортс навіть вставив рекламу у випуск — спонсором прогнозу стали картки з покемонами.

Після того, як ролик потрапив до топ сайту Reddit, телевізійна мережа WeatherNation зі штату Колорадо запропонувала Кардену записати прогноз погоди для Денвера.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ефірі ірландського телеканалу ведучого прогнозу погоди Деріка Хартігана здуло вітром під час прямого включення.