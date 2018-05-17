Сервіз, капці й навіть туалетний папір: російська туристка хотіла вивезти з Туреччини повні валізи "присвоєного" в готелі (відео)

На відео зображений момент виїзду з кімнати матері-росіянки і двох дітей. Жінку звинуватили в крадіжці майна готелю.

В Анталії (Туреччина) в 5-зірковому готелі затримали росіянку, що попалася на крадіжці.

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Так, громадянка РФ намагалася забрати із собою столовий сервіз, рушники, туалетний папір, продукти і пакетований чай, передає агентство IHA.

Співробітники готелю з'ясували, що злодійкою виявилася мати, яка приїхала з двома дітьми на відпочинок до Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни поставили на вуха готель в Туреччині, святкуючи День перемоги. Вони матюкалися на персонал і дозволяли собі аморальну поведінку.