"Клоуни-жиробаси": росіяни поставили на вуха готель у Туреччині, святкуючи День перемоги

Росіяни на відпочинку в Туреччині матюкалися на персонал й дозволяли собі аморальну поведінку.

Очевидиця розповіла, як російські туристи відпочивали в одному з готелів Туреччини, відзначаючи День перемоги.

"Відзначати почали заздалегідь, розбили купу скляного посуду, яку навіщось притягли до басейну, усипали дно осколками", - пише на своїй сторінці у Facebook Юлія Шатова.

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Крім того, за її словами, 9-го вранці росіяни винесли свої гаджети з колонками і на всю гучність стали крутити "День перемоги".

"У всіх барах були зрушені столи, клоуни-жиробаси з "георгіївськими" стрічками репетували: "Стоячи, за велику Росію, ура-ура-ура!", - йдеться у повідомленні очевидиці.

Також вона розповіла, що її співвітчизники паралельно не припиняли "війну" з персоналом. "Такого огидного хамства 5 років тому неможливо було навіть уявити", - додала Шатова.

Раніше російських туристів при виїзді з готелю Aventura Park в Туреччині зупинили його співробітники. Так, громадяни Росії намагалися вивезти навіть туалетний папір.