Американці помилково отримали сповіщення про атаку зомбі

Повідомлення були надіслані помилково під час відключення електроенергії.

У Флориді жителям міста Лейк Уорт розіслали повідомлення з попередженням про напад зомбі.

Уточнюється, що були розіслані повідомлення через помилку під час відключення електроенергії. Розсилку отримали понад 7 тисяч осіб, пише видання Palm Beach Post.

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Місцеві чиновники пояснили, що коли в місті відбуваються перебої в подачі електроенергії, система автоматично відправляє коротке повідомлення, щоб люди могли дізнатися, що відбувається.

«Ці повідомлення заздалегідь підготовлені, їх буквально тисячі. У якийсь момент хтось вніс зміни, і вийшло те, що ви бачили. Хтось додав повідомлення про напад зомбі», — сказав чиновник.

У січні на Гаваях жителів помилково попередили про ракетний удар.