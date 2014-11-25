У Лондоні офіціант розбив скляний перехід над Тауерським мостом пивною пляшкою

Скляний перехід над Тауерським мостом в Лондоні вартістю 1 млн фунтів, який було відкрито два тижні тому, розбили пляшкою з-під пива, повідомляє Новое время з посиланням на британські ЗМІ.

"Приголомшливий атракціон, який пропонує відвідувачам унікальний, трохи страхітливий вид на міст і річку Темзу з висоти 138 футів (близько 42 метрів), було зруйновано, коли співробітник кейтерингової компанії, що працювала на заході, впустив порожню пляшку, несучи піднос", - пише The Telegraph.

Glass Tower Bridge walkway cracks after visitor drops bottle on it http://t.co/hcxnM4FMEtpic.twitter.com/iPd3DStD32 - Daily Mirror (@DailyMirror) November 24, 2014

В результаті скляна підлога тріснула й впала. Майстрам довелося терміново міняти скляну секцію за вихідні, щоб не закривати цікаву для туристів пам'ятку.

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"Ми спустошені тим, що це сталося в перші кілька тижнів після відкриття для публіки, проте перехід повністю безпечний", - заявив директор Тауерського мосту Кріс Ірлі.

Was in tower bridge walkway today, someone dropped a beer bottle; this happened pic.twitter.com/fYFju69XBS - Peter Gordon (@the1gordo) November 21, 2014

Крім того, директор повідомив, що "скляна підлога складається з чотирьох шарів скла з захисним шаром зверху, встановлених таким чином, що вона може бути замінена, якщо буде подряпана або пошкоджена."

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Відкритий 10 листопада скляний перехід встановлено на одному з двох проходів, що сполучає північну і південну вежі мосту. Паралельний скляний перехід на іншій стороні моста відкриється на початку наступного місяця.

Дві пішохідні доріжки, що з'єднували башти, розроблено для боротьби з горизонтальними навантаженнями від підвісних секцій, що зв'язують міст з землею по обидві сторони річки.