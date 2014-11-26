У Словаччині звільнили діджея за гімн СРСР перед початком хокейного матчу з командою з РФ

У Словаччині звільнили діджея, який включив гімн СРСР перед матчем регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ) між братиславським "Слованом" і ярославським "Локомотивом".

Про це заявив генеральний менеджер "Слована" Марош Крайчі, передає ТАСС.

Перед початком зустрічі між "Слованом" і "Локомотивом", яка пройшла у вівторок, замість гімну Російської Федерації пролунав гімн СРСР зразка 1943-1977 рр.

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"Це помилка діджея. Розумієте, перед матчем у нас зламався комп'ютер, на якому була музика. А діджей - молодий хлопець, йому всього 26 років, і він не знає різниці між гімном Росії та гімном СРСР. Все керівництво клубу шоковане. Діджей вже звільнений", - сказав Крайчі.

За його словами, судді матчу залишили в протоколі відповідний запис, а представники КХЛ, з'ясовуючи подробиці події, вже зв'язалися з керівництвом "Слована".