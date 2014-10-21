У Росії прийняли закон про "заборону фашистської символіки", під який формально потрапляє символіка СРСР
Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроект, що забороняє "пропаганду або публічне демонстрування атрибутики або символіки організацій, які співпрацювали з фашистами, а також тих, хто не визнає вирок Нюрнберзького трибуналу".
Документ вводить штрафи за пропаганду і збут такої символіки до 50 тисяч рублів, повідомляє РИА Новости.
Поправки розширюють коло організацій, за пропаганду і публічне демонстрування атрибутики та символіки яких встановлена адміністративна відповідальність.
Читайте такожЗМІ: У Росії затримали опозиціонера за фото часів "нацистської" молодості ГубарєваПерелік цих організацій доповнюється організаціями, які співпрацювали з фашистськими організаціями та рухами і співпрацюють з міжнародними або іноземними організаціями або їх представниками, які заперечують вирок Нюрнберзького Трибуналу, а також вироки національних, військових або окупаційних трибуналів, засновані на вироку Нюрнберзького Трибуналу або винесені в період Другої світової війни.
За пропаганду і публічне демонстрування атрибутики та символіки громадян пропонується карати адміністративним штрафом в розмірі від 1 тисячі до 2 тисяч рублів або арешт на строк до п'ятнадцяти діб; посадових осіб пропонується штрафувати на суму від 1 тисячі до 4 тисяч рублів, а юридичних осіб - від 10 до 50 тисяч рублів.
Максимальне покарання за виготовлення або збут в цілях пропаганди або придбання з метою збуту або пропаганди - від 20 до 100 тисяч рублів.