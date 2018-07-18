Києвом розгулював голий чоловік (фото)

Інцидент стався біля станції метро "Академмістечко".

У Києві був помічений чоловік, який повністю оголеним спокійно розгулював вулицями міста. Інцидент стався біля станції метро "Академмістечко".

Відповідне фото було опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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У коментарях під знімком очевидці повідомили, що бачили цього чоловіка, що розгулює в такому вигляді, і кількома днями раніше.

Подібна поведінка обурила жителів столиці, проте деякі знайшли тут і привід для жартів. "Заплатив всі податки і комуналку, відразу видно", - іронізують коментатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше у київському метро голий чоловік намагався викрасти поїзд.