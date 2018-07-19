Власник підмовив пса пограбувати дружину й зняв все на відео

Тварині вдалося дістати купюру в 100 доларів.

Чоловік підмовив домашнього пса витягнути гроші із сумки дружини.

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Він зняв події на відео, передає портал Newsflare. На ролику чоловік підмовляє тварину вкрасти гроші нібито на купівлю собачих іграшок.

Видно, як пес риється мордою в сумці. "Хороший хлопчик! Поспішай, поки мама тебе не помітила!" — каже чоловік. Тварині вдалося дістати купюру в 100 доларів.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії пес Кобі вихопив у свого господаря камеру GoPro і зняв свою втечу. Запис набрав вже майже 2 мільйони переглядів.