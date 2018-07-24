Тейлор Свіфт впала на сцені під час "дощового" шоу (відео)

13:00, 24 липня 2018
Курйози
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Тейлор Свіфт / REUTERS

Американська співачка Тейлор Свіфт дала свій сольний концерт в американському Нью-Джерсі. Під час концерту випав рясний дощ, однак шоу не зупинили і з співачкою стався конфуз.

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Під час виступу Тейлор Свіфт посковзнулася і смішно впала на сцені. Танцівник, який був збоку біля артистки, не утримався від сміху, тому вона швидко піднялася на ноги і легко штовхнула його.

Раніше з Бейонсе стався конфуз на сцені - співачку рятували за допомогою сходів.

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Теги: #конфуз#Тейлор Свіфт