Тейлор Свіфт впала на сцені під час "дощового" шоу (відео)

Тейлор Свіфт не втрималася на ногах під час номера на її концерті.

Американська співачка Тейлор Свіфт дала свій сольний концерт в американському Нью-Джерсі. Під час концерту випав рясний дощ, однак шоу не зупинили і з співачкою стався конфуз.

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Під час виступу Тейлор Свіфт посковзнулася і смішно впала на сцені. Танцівник, який був збоку біля артистки, не утримався від сміху, тому вона швидко піднялася на ноги і легко штовхнула його.

| Taylor laughing off a small fall during CIWYW tonight #repTourMetlife (via @Ashzash) pic.twitter.com/XsniqpBDMI — Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) July 23, 2018

Раніше з Бейонсе стався конфуз на сцені - співачку рятували за допомогою сходів.